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Военное обозрение

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Россия, США и СВО: глобальные перемены в неоконченной партии

Россия, США и СВО: глобальные перемены в неоконченной партии

Благодаря подвигу российских военных США осознали, что проигрывают на Украине. На поле боя с киевского режима толку мало, а бандеровские неонацисты и санкции не справились с задачей критического ослабления России.

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