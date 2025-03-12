Благодаря подвигу российских военных США осознали, что проигрывают на Украине. На поле боя с киевского режима толку мало, а бандеровские неонацисты и санкции не справились с задачей критического ослабления России.
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