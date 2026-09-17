ICE agent in Minnesota custody after being released from Texas jail

An ICE agent is in custody in Minnesota on charges of assault and falsely reporting a crime stemming from a shooting in Minneapolis in January.
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