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ICE agent in Minnesota custody after being released from Texas jail

An ICE agent is in custody in Minnesota on charges of assault and falsely reporting a crime stemming from a shooting in Minneapolis in January.

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