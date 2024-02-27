Насколько Горбачев был наивен в реальности? Или настолько, как показано в сериале? Сериал «ГДР» – это многослойное произведение, манифест нового поколения: «как мы видим из 2024 года исторический распад социалистической послевоенной системы, грядущий распад СССР».
«ГДР» как зеркало развала СССР
Комментарии
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Misha Glusch
козлы...
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13 час.
ЕБ
Елена Бреслова
я не верю в наивность горби, и в то что Райка не была хапугой, ради своих брюликов предавая интересы страны. Горби был глуп, как и всякий предатель, но не наивен!
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12 час.
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