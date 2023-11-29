Григория Зимоуказателя в народе отмечают 30 ноября и меряются силами с ветром Дмитрий СавенковГригорий Зимоуказатель — это давний народный праздник с давних пор отмечается в последний день осени, 30 ноября.
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