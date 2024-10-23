Для кого опасна квашеная капуста

Квашеная капуста может нанести вред здоровью многим людям. Об этом сообщают «Известия». В процессе ферментации в продукте образуется молочная кислота, содержащая витамины C, K, B1, B2, B3, B6, фолиевую кислоту, калий, кальций, магний, железо, цинк и марганец.