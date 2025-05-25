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Тормоза дружбы: почему Китай охладел к России?

Тормоза дружбы: почему Китай охладел к России?

ForPost. Лучшее Торговая зрелость или дипломатическое похмелье? Фото: Арина Розанова / ForPost / нейросеть Freepik Ещё вчера Россия и Китай казались парой, которая нашла друг друга в буре глобального передела.

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