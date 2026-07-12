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Шнякин о возможном переходе Дзюбы в «Спартак»: «Не уверен, что болельщики готовы это принять. Будет разлом»

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался против возможного перехода нападающего Артема Дзюбы в «Спартак».

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