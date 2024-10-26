Sky News: Иран не будет наносить ответный удар по Израилю

Эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Иран через третью страну уведомил Израиль, что не будет реагировать на атаку, которая стала ответом на иранский ракетный удар по израильской территории.
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