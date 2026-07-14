Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

Фиктивная диспансеризация обошлась бюджету в 80 млрд: доверие к медицине тает на глазах

Фиктивная диспансеризация обошлась бюджету в 80 млрд: доверие к медицине тает на глазах

Российская система здравоохранения вновь оказалась в центре скандала, который обнажил глубокие системные пороки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Куприянов
👍
Ответить
1 м.
Наталия
Оптимизация и цифровизация  здравоохранения идут полным ходом и ведут не только к формализации и липовой отчетности, но и к &quot;оптимизации&quot; населения.
Ответить
1 м.
Сергей Алексеев
Вопрос, а почему боятся сказать о проблемах, почему за невозможность выполнить план наказывают...??? Вся проблема в капитализме, не нравится увольнялся и не спорит никто, и в отсутствии народного контроля, да и сам народ никто не слушает и не слышит.
Ответить
4 н.