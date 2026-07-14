Российская система здравоохранения вновь оказалась в центре скандала, который обнажил глубокие системные пороки.
Фиктивная диспансеризация обошлась бюджету в 80 млрд: доверие к медицине тает на глазах
Комментарии
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Виктор Куприянов
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1 м.
Наталия
Оптимизация и цифровизация здравоохранения идут полным ходом и ведут не только к формализации и липовой отчетности, но и к "оптимизации" населения.
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1 м.
Сергей Алексеев
Вопрос, а почему боятся сказать о проблемах, почему за невозможность выполнить план наказывают...??? Вся проблема в капитализме, не нравится увольнялся и не спорит никто, и в отсутствии народного контроля, да и сам народ никто не слушает и не слышит.
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4 н.
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