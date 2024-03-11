Орбан: Трамп не станет финансировать Украину в случае своего переизбрания

По словам главы венгерского правительства, при таком сценарии Европа не сможет поддерживать украинскую армию, и тогда конфликт закончится Бывший президент США Дональд Трамп не будет финансировать военные действия на Украине, если вновь вернется в Белый дом.
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