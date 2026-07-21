Страна и люди
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Страна и люди

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В Госдуме раскрыли детали законопроекта о выдворении мигрантов

В Госдуме раскрыли детали законопроекта о выдворении мигрантов

Сегодня Госдума РФ приняла на пленарном заседании закон, который расширяет перечень административных нарушений, за совершение которых иностранцам будет грозить выдворение из России.

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Комментарии
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Н
Наталья
А с чего бы это раздавать российские паспорта мигрантам? Россия не проходной двор. Закон нужен о полном запрете истреблять русских, замещая их другими, чуждыми инородцами, пусть даже и лояльными. Уже и так изуродовали русскую нацию, так из остатков уже нужно возрождать.
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1 м.