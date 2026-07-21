В Госдуме раскрыли детали законопроекта о выдворении мигрантов

Н

Наталья

А с чего бы это раздавать российские паспорта мигрантам? Россия не проходной двор. Закон нужен о полном запрете истреблять русских, замещая их другими, чуждыми инородцами, пусть даже и лояльными. Уже и так изуродовали русскую нацию, так из остатков уже нужно возрождать.