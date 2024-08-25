Как победить «молодеющие» болезни сердца: кардиолог рассказывает о необходимых шагах Ольга ВайленкоЗаболевания сердечно-сосудистой системы продолжают оставаться ведущей причиной смертности и инвалидности как в России, так и во всем мире.
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