Как победить «молодеющие» болезни сердца: кардиолог рассказывает о необходимых шагах Ольга ВайленкоЗаболевания сердечно-сосудистой системы продолжают оставаться ведущей причиной смертности и инвалидности как в России, так и во всем мире.