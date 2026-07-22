ВС США начали новую серию ударов по Ирану

Американские вооруженные силы в 17:30 по времени восточного побережья США 22 июля (в 00:30 мск 23 июля) приступили к очередной серии ударов по иранским целям, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
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