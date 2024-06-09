Искаженные зеркала, музыка: трюки, которые используют продавцы одежды для обмана

Знакомо ли вам чувство разочарования, когда, купив вещь в магазине, вы дома с ужасом обнаруживаете, что она совершенно не то, что вы себе представляли? Цвет не тот, фасон не идет, а качество оставляет желать лучшего.
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