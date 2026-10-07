Захарова предрекла иноагентам круглосуточные эфиры «на изнеможение»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что иноагенты вскоре начнут вести круглосуточные эфиры на изнеможение.
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