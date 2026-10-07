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Пятый канал

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Захарова предрекла иноагентам круглосуточные эфиры «на изнеможение»

Захарова предрекла иноагентам круглосуточные эфиры «на изнеможение»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что иноагенты вскоре начнут вести круглосуточные эфиры на изнеможение.

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