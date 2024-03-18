Прогноз звезд на неделю с 18 по 24 марта 2024 года для всех знаков зодиака Ирэн ОрлонскаяДень весеннего равноденствия, отмечаемый 20 марта, обещает оказать значительное влияние на ход событий в течение всей недели.
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