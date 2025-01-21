Политика США в отношении распространения искусственного интеллекта может нанести ущерб продажам Nvidia

Согласно предложенным уходящим правительством США правилам экспорта, американские компании будут лишены возможности поставлять графические процессоры искусственного интеллекта в большинство стран планеты.
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