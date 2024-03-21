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  • Брагин Андрей
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Ложь, коварство и тупость. Знакомимся с "Песнью о Нибелунгах" дальше

Ложь, коварство и тупость. Знакомимся с "Песнью о Нибелунгах" дальше

﻿﻿Но прошло много времени с тех пор, как я публиковал еще одну серию о Нибелунгах. Надеюсь, еще найдутся подписчики, которые помнят эту серию - мы всей душой любим написанное, но иногда перегораем) В общем, вой! Извините, пока ссылка на эту серию есть на Дзене.

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