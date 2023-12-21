В Евпатории прошел фестиваль инклюзивного творчества «Дети Одной Планеты»

В Евпатории состоялся VI Межрегиональный фестиваль инклюзивного творчества «Дети Одной Планеты». Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина направила приветственный адрес участникам и организаторам творческого проекта.
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