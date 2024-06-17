Крапива: чем на самом деле она опасна

Крапиву недаром считают полезным и даже лекарственным растением, ведь она богата каротином, минералами (цинком, железом, фосфором, йодом, кальцием, натрием), аскорбиновой кислотой, витаминами групп А и В, фитонцидами, дубильными веществами.