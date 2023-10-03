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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Браташ о 3:2 с «Салаватом»: «Лада» выиграла, несмотря на проблемы с составом – осталось три центральных нападающих»

«Сегодня мы смогли найти пути к победе — это радует. Выиграли, несмотря на все наши проблемы с составом.

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