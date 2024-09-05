На Алтае иностранцам запретят работать в такси, школах, больницах и на лесозаготовках

В указе поясняется, что решение принято в "целях обеспечения национальной безопасности" В Алтайском крае работодателям запретили трудоустраивать иностранцев с патентами в 2024-2025 годах в ряде отраслей, пишет "Банкфакс" со ссылкой на указ губернатора региона Виктора Томенко.
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