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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае иностранцам запретят работать в такси, школах, больницах и на лесозаготовках

На Алтае иностранцам запретят работать в такси, школах, больницах и на лесозаготовках

В указе поясняется, что решение принято в "целях обеспечения национальной безопасности" В Алтайском крае работодателям запретили трудоустраивать иностранцев с патентами в 2024-2025 годах в ряде отраслей, пишет "Банкфакс" со ссылкой на указ губернатора региона Виктора Томенко.

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