Вчера Николай Басков отметил свое 50-летие грандиозным концертом в Live Arena, Москва. На сцену вместе с ним поднялись звездные друзья, а среди гостей было около 11 тысяч поклонников.
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