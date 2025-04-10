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Царьград

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Русский автопром жмёт на газ: Электрокар-революция, беспилотные такси и субсидии-мания 10 апреля

Русский автопром жмёт на газ: Электрокар-революция, беспилотные такси и субсидии-мания 10 апреля

10 апреля стал днём, когда русский авторынок встряхнулся как двигатель на морозе. От прорывных технологий до щедрых госпрограмм — новости дня заставили водителей и автолюбителей лихорадочно обновлять ленты соцсетей.

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