Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний. Президент Путин пошёл на ядерную эскалацию международной напряжённости.
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