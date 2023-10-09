Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • виктор чепрасов
    Гнать их поганейшой метлой, куда-нибудь за эту самую Тыву, чтобы ни слуху, ни духу от этих мразей !!!"Путин обязан мне...
  • Lubaha Korobova
    Ей прогулы на кладбище ставят,а она всё из себя,,госпожу" строит. Мразь!!!"Путин обязан мне...
  • Oleg Pomoshnikov
    Ага! Ты свидетель что поднял а не попросили "поднять"! Хе-хе!"Путин обязан мне...

Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний

Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний

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