Fakt: Депутаты Украины предлагают переименовать польские города

Группа депутатов Верховной рады предложила переименовать польские города на украинский лад. Инициатор Игорь Гузь призывает использовать исторические украинские эквиваленты для городов, таких как Пшемысль и Хелм.
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