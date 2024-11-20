В российском регионе задержали двух полицейских по подозрению во взятке

В Приамурье задержали двоих оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального образования МВД России «Свободненский», подозреваемых в получении более 600 тысяч рублей взятки.
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