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В российском регионе задержали двух полицейских по подозрению во взятке

В российском регионе задержали двух полицейских по подозрению во взятке

В Приамурье задержали двоих оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального образования МВД России «Свободненский», подозреваемых в получении более 600 тысяч рублей взятки.

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