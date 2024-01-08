В Кемеровской области Полицейский Дед Мороз подарил новогоднюю сказку воспитанникам социально-реабилитационного центра

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отдела МВД России «Мариинский» поздравили с Новым годом и Рождеством воспитанников местного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
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