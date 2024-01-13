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Рогов: в Киеве готовят два сценария крупной провокации против России

Рогов: в Киеве готовят два сценария крупной провокации против России

Глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что на Украине готовят два сценария крупной провокации против России, чтобы вернуть поддержку со стороны западных государств.

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Комментарии
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d
demyr150648
Так вешайте шпионов и диверсов. А почему банковский и логистический секторы действуют? Им пора лежать в руинах, как и Банковской. Пора, пора захватывать Новороссию и отрезать Незалежную от коммуникаций. Долго же тянется наше время. чересчур долго... &quot;Или у броненосцев стерлись острые кили?&quot; Затянулось время приготовления к бою и походу.
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19 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Банковский это святое. Как на святое руку поднять когда там и их деньги?!
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1 час.

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