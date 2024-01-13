Рогов: в Киеве готовят два сценария крупной провокации против России

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demyr150648

Так вешайте шпионов и диверсов. А почему банковский и логистический секторы действуют? Им пора лежать в руинах, как и Банковской. Пора, пора захватывать Новороссию и отрезать Незалежную от коммуникаций. Долго же тянется наше время. чересчур долго... "Или у броненосцев стерлись острые кили?" Затянулось время приготовления к бою и походу.