Вильфанд рассказал, когда ждать похолодания в Москве

В чём причина столь сильных дождей, которые обрушились на Центральную Европу? Связаны ли такие аномалии с глобальным потеплением, и не станут ли теперь подобные наводнения нормой? А также - почему в центральной России так долго держится по-летнему тёплая погода и когда в Москву придёт осень? В программе "События.