5 вещей, которые можно чистить уксусом — от кофеварки до микроволновой печи

Эти советы помогут вам отказаться от чистящих средств, содержащих химикатыХотя есть несколько поверхностей, которые никогда не следует чистить уксусом, например, мраморные столешницы, белый уксус — это незаменимая вещь, которую можно использовать в любой комнате дома.