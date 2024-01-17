5 вещей, которые можно чистить уксусом — от кофеварки до микроволновой печи

Эти советы помогут вам отказаться от чистящих средств, содержащих химикатыХотя есть несколько поверхностей, которые никогда не следует чистить уксусом, например, мраморные столешницы, белый уксус — это незаменимая вещь, которую можно использовать в любой комнате дома.
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