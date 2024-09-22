Западу стоит вспомнить исторический опыт попыток войны с Россией — Шредер

Важно урегулировать украинский кризис с Москвой на основании компромисса, так как не стоит недооценивать исторический опыт в конфликте с Россией, заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер 22 сентября сообщила газета Welt.
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