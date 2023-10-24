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Владивостокцы признались, что чаще всего покупают под влиянием рекламы

Владивостокцы признались, что чаще всего покупают под влиянием рекламы

Владивостокцы признались, что под влиянием рекламы чаще всего покупают продукты, косметику, технику и одежду, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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