В Смоленской области снесут 11 заброшенных зданий

Еще 22 будут отремонтированы В Смоленской области прошла ревизия заброшенных федеральных зданий. Задачей мероприятия была передача данных тем, кто приведет постройки в порядок и найдет им новое применение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии