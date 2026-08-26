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Нацист Михальчишин о ВС РФ: «У них колоссальная школа»

Нацист Михальчишин о ВС РФ: «У них колоссальная школа»

В будущем российкая армия будет действовать в тесном взаимодействии с корейской и китайской. Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода», бывший советник главы СБУ, неонацист Юрий Михальчишин, отвечая на вопрос о качестве ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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