В будущем российкая армия будет действовать в тесном взаимодействии с корейской и китайской. Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода», бывший советник главы СБУ, неонацист Юрий Михальчишин, отвечая на вопрос о качестве ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».