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В тыловом районе СВО проходят тренировки экипажей БМП‑3 группировки «Центр»

В тыловом районе СВО проходят тренировки экипажей БМП‑3 группировки «Центр»

Экипажи боевых машин пехоты БМП‑3 группировки войск «Центр» проходят боевое слаживание на учебных полигонах в тыловом районе зоны проведения Специальной военной операции.

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