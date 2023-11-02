«Едва узнал своего ребенка», — Киркоров был в шоке, увидев наследника после возвращения в Россию

Филипп Киркоров на презентации нового альбома Люси Чеботиной рассказал, как его встретили дети после рабочей поездки в Китай, где он и ещё несколько российских знаменитостей снимали новый проект для российского рынка.
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