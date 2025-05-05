Украина атаковала Москву беспилотниками: главное за сутки

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. ПВО сбила несколько украинских беспилотников на подлете к Москве, президент США Дональд Трамп оценил возможность личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в мае, два человека погибли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы.
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