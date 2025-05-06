❗️⚡️105 украинских беспилотников сбиты сегодня ночью над российскими регионами зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1/СМ" и войсковыми ЗРК "Тор-М2".
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❗️⚡️105 украинских беспилотников сбиты сегодня ночью над российскими регионами зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1/СМ" и войсковыми ЗРК "Тор-М2".