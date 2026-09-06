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Царьград

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Киль эвакуирует 5235 жителей из-за бомбы времён Второй мировой

Киль эвакуирует 5235 жителей из-за бомбы времён Второй мировой

В немецком городе Киль более 5000 жителей вынуждены эвакуироваться из-за обнаруженной американской авиабомбы времён Второй мировой войны.

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