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В Пермском крае пьяный водитель «ГАЗели» устроил смертельное ДТП

В Пермском крае пьяный водитель «ГАЗели» устроил смертельное ДТП

Погиб пассажир, находящийся с ним в авто.В Яйве пьяный водитель «ГАЗели» устроил смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции края, 36-летний мужчина сел за руль пьяным и наехал на стоявший на обочине автомобиль Volvo.

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