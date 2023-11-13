В Пермском крае пьяный водитель «ГАЗели» устроил смертельное ДТП

Погиб пассажир, находящийся с ним в авто.В Яйве пьяный водитель «ГАЗели» устроил смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции края, 36-летний мужчина сел за руль пьяным и наехал на стоявший на обочине автомобиль Volvo.