Геннадий Скляр высказался по поводу ликвидации своего избирательного округа

В связи с перенарезкой избирательных округов на выборах в Госдуму и упразднением Обнинского избирательного округа, известное федеральное СМИ поинтересовалось, что по этому поводу намерен предпринять действующий депутат от него Геннадий СклярВ связи с перенарезкой избирательных округов на выборах в Госдуму и упразднением Обнинского избирательного округа, газета "Ведомости" поинтересовалась, что по этому поводу намерен предпринять действующий депутат от него Геннадий Скляр.
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