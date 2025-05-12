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Калужские новости

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Геннадий Скляр высказался по поводу ликвидации своего избирательного округа

Геннадий Скляр высказался по поводу ликвидации своего избирательного округа

В связи с перенарезкой избирательных округов на выборах в Госдуму и упразднением Обнинского избирательного округа, известное федеральное СМИ поинтересовалось, что по этому поводу намерен предпринять действующий депутат от него Геннадий СклярВ связи с перенарезкой избирательных округов на выборах в Госдуму и упразднением Обнинского избирательного округа, газета "Ведомости" поинтересовалась, что по этому поводу намерен предпринять действующий депутат от него Геннадий Скляр.

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