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Звание заслуженного деятеля, волна критики и театральные реформы: почему фигура Константина Богомолова расколола общество

Звание заслуженного деятеля, волна критики и театральные реформы: почему фигура Константина Богомолова расколола общество

21 июля 2025 года, буквально за два дня до 50-летнего юбилея, режиссер Константин Богомолов был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

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