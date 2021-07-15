Звездные вузы: где учились знаменитости

Обучение в вузах Америки – это отличная инвестиция в будущую карьеру и свое развитие. Хотя далеко не всегда люди затем работают по выбранной специальности, образование дает объемный багаж знаний, широту мировоззрения и, конечно же, связи в обществе.
Обучение в вузах Америки – это отличная инвестиция в будущую карьеру и свое развитие. Хотя далеко не всегда люди затем работают по выбранной специальности, образование дает объемный багаж знаний, широту мировоззрения и, конечно же, связи в обществе.
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