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Звездные вузы: где учились знаменитости

Звездные вузы: где учились знаменитости

Обучение в вузах Америки – это отличная инвестиция в будущую карьеру и свое развитие. Хотя далеко не всегда люди затем работают по выбранной специальности, образование дает объемный багаж знаний, широту мировоззрения и, конечно же, связи в обществе.

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