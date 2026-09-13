Нигерия: По неподтвержденным источникам, в ночь с 12 на 13 сентября бандиты похитили более 100 человек в Мабурье, район местного самоуправления Марига (LGA), штат Нигер.
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