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Ксения Синицына: «Вера Арутюнян ставила мне скольжение. Мы могли час отрабатывать одну тройку, чтобы правильно ее делать»

– У тебя очень интересная последовательность в программе.  – Мне программу поставила Вера Анатольевна Арутюнян, она из Америки прилетала.

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