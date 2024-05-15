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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Беллингема 1+1 в одном матче 4 раза в Ла Лиге – больше всех в сезоне

Джуд Беллингем набрал 3 (1+2) очка по системе «гол+пас» в матче с «Алавесом» (5:0). Хавбек «Реала» забивал и делал голевую передачу в одной игре Ла Лиги 4 раза – больше всех в текущем сезоне.

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