Подтверждение операций доверенными лицами задумали распространить на снятие наличных

Механизм «второй руки», при использовании которого пожилые и другие социально уязвимые категории россиян смогут привлечь доверенное лицо для подтверждения своих банковских переводов, задумали распространить на снятие наличных и получение кредитов, поскольку именно таким путем деньги граждан все чаще попадают к мошенникам.