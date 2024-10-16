Подтверждение операций доверенными лицами задумали распространить на снятие наличных

Механизм «второй руки», при использовании которого пожилые и другие социально уязвимые категории россиян смогут привлечь доверенное лицо для подтверждения своих банковских переводов, задумали распространить на снятие наличных и получение кредитов, поскольку именно таким путем деньги граждан все чаще попадают к мошенникам.
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