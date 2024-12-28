Двух мужчин из подземного перехода ищет полиция Петрозаводска

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  • Вениамин
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Стражи порядка карельской столицы обратились за помощью к неравнодушным горожанам Полиция Петрозаводска ведет розыск двух мужчин, которые были запечатлены камерой наблюдения в подземном переходе в створе улицы Максима Горького.

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