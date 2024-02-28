В Белоруссии назвали санкции ЕС попыткой вмешательства во внутренние дела страны

В Белоруссии считают санкции ЕС и заявления объединения в отношении прошедших в республике парламентских и местных выборов как безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела государства, заявили в белорусском МИД.
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